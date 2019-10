Oranje wint in extremis van Noord-Ierland

ROTTERDAM - Het Nederlands elftal heeft in een zinderende slotfase weten te winnen van Noord-Ierland. In de blessuretijd kwam het Nederlands elftal tweemaal tot scoren en daarmee werd het EK-kwalificatie met 3-1 gewonnen van de Noord-Ieren.

Sobere eerste helft

De openingsfase van de wedstrijd kende een laag tempo. Na een klein half uur spelen was het Oranje met de eerste ‘kans’ van de wedstrijd. Babel legde een hoge voorzet van Dumfries terug op Wijnaldum, maar zijn schot werd geblokt door een verdediger.

Nederland probeerde daarna het tempo wat op te voeren maar kwam nauwelijks verder dan het zestienmetergebied van de Noord-Ieren. Met een ruststand van 0-0. kregen de toeschouwers in de Rotterdamse Kuip dan ook niet waar ze op gehoopt hadden; doelpunten. De Noord-Ieren konden daarentegen tevreden terugkijken op de eerste helft. De nummer 29 van de FIFA wereldranglijst kwam geen enkele keer in de problemen kwamen tegen Oranje, de nummer 16 van die lijst.

Tweede heflt

Het eerste wapenfeit van de tweede helft kwam van Oranje. Na vijf minuten spelen was het Bergwijn die aan de rechterflank naar binnensneed en bal via Babel bij Wijnaldum kreeg. Hij mikte de bal echter ver over.

Het tempo werd daarna iets opgeschroefd door Nederland en een paar minuten later was Dumfries die na een goede voorzet van Babel bijna kon binnenschieten. Een Noord-Ierse voet voorkwam echter een doelpunt.

Kansjes Nederland

Zo'n twintig minuten voor tijd werd Nederland pas echt dreigend voor het doel van de Noord-Ieren. Memphis zette met een wippertje Berwijn voor de keeper maar die kon de bal niet plaatsen. Daarna was het Wijnaldum die een mooie aanval de bal voor zijn voeten kreeg maar hij kon niet genoeg kracht achter de bal zetten om echt gevaarlijk te worden.

Voorsprong Noord-Ieren

Een kwartier voor tijd treedt dan toch het noodscenario in werking voor het team van bondscoach Ronald Koeman. Een kwartier voor tijd kopt Josh Magennis geheel onverwacht de Noord-Ieren op een 0-1 voorsprong. Het is het eerste grote gevaar dat de Noord-Ieren stichten in de wedstrijd.

Snel antwoord Oranje

Het antwoord van Oranje doet niet lang op zich wachten. Tien minuten voor tijd zorgt Memphis op aangeven van invaller Malen dan toch voor een vreugde uitbarsting in de Kuip. Met een 'puntertje' brengt hij Nederland weer op gelijke hoogte. Een paar minuten later is het Memphis die Malen in stelling brengt om te scoren. Malen knikt zijn voorzet echter net naast.

Verlossing in blessuretijd

In blessuretijd is het invaller Luuk de Jong die Nederland de verlossing brengt. Op curieuze wijze werkt hij een voorzet van Bergwijn in het vijandelijk doel en brengt het Nederlands elftal daarmee op een 2-1 voorsprong. Alsof de avond nog niet gek genoeg was maakt Memphis er diep in de extra tijd ook nog eens 3-1 van. Een prachtige comeback van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Opstelling: Cillessen; Dumfries (L. de Jong/78), De Ligt, Van Dijk en Blind; De Roon (Van de Beek/66), Wijnaldum en Frenkie de Jong; Bergwijn, Depay en Babel (Malen/66).