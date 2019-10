'Oorlogsschat' in tuin: zoektocht naar familieleden van soldaten die belegerd waren in Schoorl

EGMOND AAN ZEE - Ze werden na tachtig jaar gevonden in een tuin in Schoorl tijdens het tuinieren. Naamplaatjes van Nederlandse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren gelegerd in Schoorl. Er werden uiteindelijk 260 plaatjes uit de grond gehaald. De stichting Egmond '40-'45 en Museum Vliegveld Bergen zoeken nu naar familieleden van de dragers.

Pauline Berkhoff vond een paar naamplaatjes tijdens het tuinieren in haar tuin. "Eerst waren we bang dat er een lijk zou liggen maar dat was gelukkig niet het geval." Ze kreeg daarna het verzoek of de tuin met een metaaldetector kon worden doorzocht. Dat mocht. "Ze vonden vlakbij de notenboom het ene na het andere naamplaatje. Ze waren door het dolle heen."

Capitulatie

Op 15 mei 1940 capituleerde Nederland voor de nazi-overheerser. De capitulatie werd gevolgd door bevel aan de Nederlandse militairen om het de vijand zo moelijk mogelijk te maken. Dat gebeurde ook in Schoorl en omgeving, waar onder meer het voormalige vliegveld Bergen onder water werd gezet.

Ook moesten militairen hun naamplaatjes inleveren bij hun meerderen. De officieren, die ze samen met belangrijke papieren verbranden en of verborgen hielden voor de vijand. De naamplaatjes werden begraven in de tuin van de voormalige commandant van het 21e infanterie regiment.

Geloof

"Het geloof stond ook op de naamplaatjes. We hebben ook plaatjes gevonden waarop staat of iemand Joods is. Nederlandse officieren wisten dondersgoed wat er zou gebeuren met soldaten die Joods waren. Ze zijn dus begraven en het leuke is dat er in dezelfde woning vijf jaar lang een Duitse commandant heeft gewoond. Die heeft nooit geweten wat er in de achtertuin lag."

De plaatjes, die door de tand des tijds verweerd zijn, worden nu schoongemaakt en onderzocht door stichting Egmond '40-'45 en Museum Vliegveld Bergen. De hoop is dat familieleden van deze Nederlandse soldaten zich bij de organisaties melden.

Peter Holzmann uit Zuidschermer heeft dat al gedaan. Zijn vader Piet was sergeant en gelegerd in Schoorl. Het naamplaatje van zijn vader is nog niet gevonden. "Ik zou het geweldig vinden als ik dat plaatje in mijn handen kan houden. Mijn vader heeft dat toch een tijd meegedragen als bewijs dat hij was wie hij was."