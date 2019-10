Velsertunnel richting Velsen dicht door ongeluk met lijnbus en auto

VELSEN - Door een ongeluk met een lijnbus en een auto bij de Velsertunnel is de A22 richting Velsen afgesloten. Er staat een file en ook op omliggende wegen is het druk. Er is olie op de weg gelekt. Vermoedelijk duurt het tot 19:45 uur voordat de tunnel weer open is. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het verkeer op de A208 en N202 rijdt langzaam.

Het is een flinke klus om de weg weer schoon te maken, aldus Rijkswaterstaat.