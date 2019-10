Zaandam wil dolgraag meedoen aan Sail 2020 en gouden jaren herleven

ZAANDAM - "We kunnen de gouden tijden van de scheepvaart herleven", zegt Ron Kiburg, voorzitter van de Vereniging Zaans Erfgoed. Een jaar geleden kwam Ron met het idee om mee te doen aan Sail 2020. Nu wil het gemeentebestuur van Zaanstad het ook.

Het wachten is op het akkoord van de gemeenteraad. Ron: "Twee tallships hier aan de kade zou prachtig zijn." Zijn vereniging heeft ook al een plan voor een historische scheepswerf in dit gebied om oude tijden te doen herleven.

In de Voorzaan, het gebied rond de Sluis, kan het Zaandam van rond 1650 opnieuw tot leven komen met oude vissersambachten zoals zeilenmakers, touwslagers en houtsnijwerkers. Ook is het plan dat er iedere dag een theaterstuk opgevoerd wordt en er iedere avond walvisvaarders binnenvaren. De Voorzaan richting het Noordzeekanaal wordt gebruikt om 1650 met 2020 te verbinden. Varend erfgoed dat in de afgelopen 370 jaar is gebouwd en gebruikt geeft hier een impressie van.

Amsterdam

Sail Amsterdam 2020 kost zo’n 20 miljoen euro en voor de Zaanse inbreng is een gemeentelijke bijdrage van twee ton nodig. Daarnaast moet nog 100.000 euro worden gereserveerd voor veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de Sail In en Sail Out.

Naast de gemeentelijke bijdrage zullen ook sponsoren worden geworven. De economische en maatschappelijke voordelen, zoals onder andere extra hotelovernachtingen en horecabestedingen, zullen veel hoger liggen dan het te investeren bedrag, zo is de verwachting. Amsterdam heeft becijferd dat er sprake is van 'een minimale multiplier van 5,5'. Voor Zaanstad zou dat betekenen dat een opbrengst tussen de negen ton en anderhalf miljoen realistisch is.