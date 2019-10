WIERINGERWAARD - Het zal je gebeuren: vanmiddag is een bestuurder met zijn veegmachine en al in de sloot beland. Het gebeurde aan de Noordzijperweg in Wieringerwaard. Hij raakte van de weg en kieperde om.

De bestuurder is nagekeken in de ambulance en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Op dit moment wordt de wagen uit het water getakeld.