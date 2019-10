Uniek: Hilversummer besteedt vijf jaar en zijn hele vermogen aan bouwen eigen horloge

HILVERSUM - Hij was vijf jaar geleden nog een goed betaalde consultant, totdat Machiel Hulsman wordt gegrepen door de droom zijn een eigen horloge te gaan ontwerpen. Daarvoor moest bijna alles wijken. Maar na een paar lange jaren is het hem toch gelukt.

"Heel veel mensen hebben me voor gek verklaard en velen snappen nog steeds niet wat ik doe." Hilversummer Machiel Hulsman heeft dan ook gekozen voor een radicaal ander leven. Hij heeft afstand gedaan van alle luxe waarin hij leefde en zijn hobby's aan de kant gezet. "Ik heb mijn Porsche verkocht voor een freesmachine, mijn boten verkocht en ben gestopt met het vliegen als piloot."

Hij wordt gegrepen door het horlogevak als hij samen met zijn vader een horlogebijeenkomst bijwoont. Machiel volgt cursussen en begint te knutselen in zijn eigen schuurtje van twee bij drie meter. Al snel is dat te klein en verhuist hij naar een voormalige school vlakbij zijn huis. De horlogebouwer maakt namelijk niet alleen het ontwerp, maar wil ook alle onderdelen eigenhandig maken. Zijn atelier staat vol machines.

Frustraties

Hij moet zichzelf alles zelf leren, want de grote horlogemerken houden hun werkwijze uiterst geheim. Dus moet hij het tandwiel letterlijk zelf uitvinden. Dat gaat niet altijd vanzelf. Zo is hij anderhalf jaar bezig met het afstellen van een machine, waarmee hij tandwielen kan maken. "Er lag al een hamer in de buurt en dan moest ik me inhouden of dat apperaat niet het raam uit te gooien. Dat heeft behoorlijk wat frustraties opgeleverd. Maar ook dat is weer gelukt."



Dat is niet de enige tegenslag die hij overwint. Op kerstavond vorig jaar bijvoorbeeld hoopt hij het meesterwerk af te kunnen ronden, maar als hij het horloge in elkaar heeft gezet valt dit naar enkele tikken stil. Hij geeft toe dat hij niet de gezelligste was tijdens de kerstdagen en is daarna toch weer stug verder gegaan. "Mijn kinderen en vrouw hebben mij in bepaalde periodes weinig gezien. Maar ze steuden me altijd. Dat is natuurlijk fanatstisch. Ze zeggen wel achter een sterke man staat een ministens zo sterke vrouw. In mijn geval is dat zeker waar."

Horloge draagt naam dochter

Zo kan hij nu het resultaat van vijf jaar ploeteren en toewijding in de hand houden: het eerste volledig handgemaakte horloge van Nederland. Het horloge heet Marie Elise en is vernoemd naar zijn dochtertje van drie jaar. De bevestiging dat dit hij iets bijzonders heeft gedaan kreeg hij afgelopen weekend op een grote horlogebeurs in Polen, waar hij de eerste prijs won. "Dat deed me wel wat, want er zaten ook hele grote namen in de jury. Op de beurs zeiden ze ook: 'die man is gek dat hij alle onderdelen zelf maakt'. Je moet ook een beetje gek zijn. Er zijn tien man wereldwijd, die dit kunnen doen. Dan zit ik ook waarschijnlijk nog veel te hoog."

De Marie Elise is niet te koop, maar nu Machiel de smaak te pakken heeft en de kunst onder de knie maakt hij ook in opdracht nieuwe exclusieve horloges. Dat duurt een jaar en het kost zeker 60.000 euro, maar dan heb je ook een uniek horloge. "Ik wil een erfstuk bouwen voor mensen die gepassioneerd zijn."

Machiel heeft zijn eerste opdracht al binnen en dat is na alle opofferingen ook een opluchting. "Het was een onzekere periode, want van een ontspannen leven moesten we een paar stappen terugzetten. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je toch dit jaar een klant moet gaan vinden." Terug naar zijn oude leven wil hij niet. "Dit is zo'n fantastisch vak. Dus ik denk dat ik dit voor de rest van mijn leven zal gaan doen."