Prehistorische klus voor IJmuidens kraanbedrijf in Naturalis: "Op tijd naar bed"

IJMUIDEN - Wie het Leidse museum Naturalis bezoekt, is ongemerkt getuige van het werk van het IJmuidense bedrijf Witteveen. Het kraanbedrijf leverde niet alleen een bijdrage aan de bouw van het pand zelf, maar hees ook tientallen opgezette dieren en dinosaurus-skeletten op hun plaats.

"Zoiets maak je maar één keer in je leven mee", vertelt kraanmachinist Reinier van der End, die met enkele collega's zo'n half jaar in het museum is beziggeweest. Hij noemt het 'een speciale en eervolle klus', die bovendien de nodige aandacht vereiste.

"Je draait anders met je kraan", legt hij uit. "Dus op tijd naar bed, en koppie erbij. We werken sowieso voorzichtig, maar als je een bot van zestig miljoen jaar oud in je kraan hebt hangen, ben je nog voorzichtiger. Als je bij een gewone klus met een betonnen plaat ergens tegenaan stoot, kun je het meestal nog wel repareren. Maar dat is niet het geval bij een bot van miljoenen jaren oud."

Camarasaurus

Het plaatsen van de dino's en opgezette dieren was soms in een dag gepiept, maar met sommige dino's waren ze wel weken zoet. Voor de installatie van Trix, de tyrannosaurus rex en het paradepaardje van het museum, moesten ze flink wat meters de lucht in. Toch viel dat nog enigszins mee, vooral omdat die dino voorovergebogen in de aanvalshouding staat. Anders was dat voor de camarasaurus, wiens kop zich op ongeveer tien meter hoogte bevindt.

Toch was ook dat dankzij hun machinerie geen enkel probleem. "We hebben kranen die tot 16 meter kunnen, en sinds kort een die tot 21 meter gaat." Bovendien zijn de kranen van Witteveen dankzij hun rupsbanden ook in kleine ruimtes zeer wendbaar. "Ze zijn klein en compact, en kunnen in theorie bij iedereen door de voordeur." Of het inderdaad bij deze ene bijzondere klus blijft, is nog maar de vraag. "Er zijn al andere musea die interesse hebben getoond", besluit Reinier hoopvol.

