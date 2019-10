Marechaussee houdt Nieuwedieper (47) aan voor openstaande boete van 20.000 euro

DEN HELDER - De Koninklijke Marechaussee heeft vannacht een 47-jarige man uit Den Helder aangehouden die nog een boete moest betalen van bijna 20.000 euro.

De Nieuwedieper viel op omdat hij meerdere keren met zijn scooter door rood reed. Vervolgens negeerde hij het stopteken van de marechaussees, waarna werd besloten om hem klem te rijden. Toen ze hem natrokken, bleek dat hij onder meer gesignaleerd stond voor een openstaande boete van bijna 20.000 euro.

Ook had hij te veel alcohol in zijn bloed. De man is daarop aangehouden. Hij zit nog vast.