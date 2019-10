Alkmaarse Arenthals-haring opnieuw de beste: "De blote is het lekkerst"

ALKMAAR - De haring van Vishandel Arenthals is voor de tweede keer op rij de beste van de provincie volgens de Nationale Haringtest. "Lekker vers gesneden, laten rijpen en gekoelde haring", is volgens Cees het geheim van zijn vis.

De glimmende trofee staat op de toonbank. Op 7 oktober werden alle winnaars, uit elke provincie één, bekendgemaakt. Vorig jaar was Arenthals ook al de beste. Visboer Cees Arenthals: "Alle klanten vonden de smaak volgens de test goed. Dat komt ook door de voeding; rode kreeftjes, dat krijgen ze in mei en juni", vertelt hij aan NH-verslaggever Stephan Roest.

Hij ging poolshoogte nemen in de vishandel aan het Geert Groteplein in Alkmaar en proefde natuurlijk ook: "Oh lekker, mild en zacht. De blote is het lekkerst, zonder zuur en ui", aldus de verslaggever op de radio.