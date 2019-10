Koning bij jubileum Vluchtelingenwerk in Zaandam: "Een kroon op ons werk"

ZAANDAM - Vluchtelingenwerk bestaat veertig jaar. Een mijlpaal, en daarom was koning Willem-Alexander vandaag aanwezig bij het jubileum op het Hembrugterrein.

"We hebben 15.000 vrijwilligers en 65.000 donateurs en dat laat zien hoe geworteld we in de Nederlandse samenleving zijn", vertelt directeur Abdeluheb Choho. "En dat de koning naar onze bijeenkomst komt is een kroon op ons werk!"

Armen Melkonian vluchtte in 2015 uit Syrië en woont sindsdien in Zaandam. Zijn komst naar Nederland was niet makkelijk, maar Vluchtelingenwerk was voor hem de rots in de branding. "Het waren de eerste mensen met wie ik in contact kwam toen ik naar Nederland kwam. Die kwamen mij een keer per week helpen, maar behalve dat ook om menselijke hulp te bieden en dat waardeer ik heel erg."

Armen vindt het een enorme eer dat hij de koning mocht ontmoeten: "Ik voel me echt zo gelukkig, ik vind het zo bijzonder want ik heb nog nooit de president van Syrië ontmoet. Een heel sympathiek mens, we kunnen gewoon praten over mijn leven in Zaandam. Heel lief!"