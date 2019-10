Slachtoffer eist excuses na aanrijding politie Amstelveen: "Puur asociaal"

AMSTELVEEN - De politie liet vanochtend weten per ongeluk een voorbijganger te hebben aangereden tijdens een achtervolging op het Stadsplein in Amstelveen gisteravond. Maar volgens het slachtoffer, Leo Steeman, zijn de agenten niet helemaal eerlijk over wat er precies is gebeurd.

De politie deed het verhaal uit de doeken op Facebook. In het bericht stond dat de agenten gisteravond de achtervolging ingezet hadden, omdat ze een gevluchte scooterdief wilden arresteren. Daarbij raakten ze per ongeluk een voorbijganger die eigenlijk de politie wilde helpen, zo werd eerder geschreven.

Maar Steeman heeft een andere versie van het verhaal. Ten eerste zou hij de politie helemaal niet hebben willen helpen. "Absoluut niet, ik heb een hekel aan ze. Ik was gewoon onderweg naar de sigarenboer, om gas te halen voor m'n aansteker."

Daarnaast zegt hij dat de politie hem - in tegenstelling tot wat de politie zelf schreef - niet meteen heeft opgevangen. "Dat ze zich meteen om mij bekommerd hebben, dat klopt gewoon van geen kant", stelt Steeman.

"Als vuil op de grond"

Volgens het slachtoffer ging het als volgt: "Ik wam hier de uitgang uit", zegt hij, wijzend op de supermarkt. "Achter mij scheurde er met sirenes een politieauto, dus ik sprong opzij. Maar toen werd ik geschept door een politiebus. Ze lieten me vervolgens als vuil op de grond liggen."

Lees ook: Politie rijdt man aan bij achtervolging scooterdief in Amstelveen

Steeman beweert dat omstanders uiteindelijk de ambulance hebben gebeld. De politie zou pas na twintig minuten zijn teruggekeerd, om te kijken hoe het met hem ging. "Puur asociaal", vindt hij.

'Zware verwondingen'

Bovendien klopt het volgens Steeman niet dat hij 'licht letsel' heeft opgelopen, zoals de politie berichtte. Hij stelt zelfs dat het gaat om 'zeer grote verwondingen'. "Kuitspier gescheurd, sleutelbeen gekneusd, zware hersenschudding en allebei mijn scheenbenen liggen open."

Aangepast

Het slachtoffer eist daarom excuses van de politie. Hij zegt al meermaals te hebben gebeld, maar niemand aan de lijn te hebben gekregen.

Wel is het bericht op Facebook inmiddels enigszins aangepast. Zo wordt Steemans opgelopen letsel niet meer 'licht' genoemd. Bovendien wordt er niet meer gesproken van een 'behulpzame voorbijganger'.