Judith uit Aalsmeer gaat naar de Burgertop Schiphol: "Duidelijk signaal naar Den Haag"

AALSMEER - Judith Keessen uit Aalsmeer is een van de 150 inwoners van Noord-Holland die volgende maand meedoet aan de Burgertop Schiphol. De top is een initiatief van NH Nieuws en de politieke beweging Code Oranje. Het doel is om inwoners een stem te geven in de discussie over Schiphol. "Ik denk nu dat de geluiden te weinig gehoord worden."

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens de initiatiefnemers van de burgertop zijn de inwoners te weinig aan zet als het om Schiphol gaat. Momenteel buitelen Kamerleden over elkaar heen en worden er beslissingen genomen over de hoofden heen van omwonenden van Schiphol. Veel burgers, of het nou voor- of tegenstanders van de groei van Schiphol zijn, voelen zich dan ook niet gehoord.

Judith Keessen, geboren en getogen Aalsmeerder, zegt dat omwonenden zoals zij keer op keer buitenspel worden gezet. Zelfs de signalen vanuit de gemeenteraad -Keessen zelf is raadslid voor D66- worden volgens haar onvoldoende opgepikt door haar Haagse collega's. Keessen: "Lokaal hebben we een iets ander beleid dan het regeringsbeleid van D66."

Genoeg is genoeg

in 2017 is er in Aalsmeer raadsbreed een motie aangenomen onder de naam 'Genoeg is genoeg'. Die motie was een boodschap aan politiek Den Haag dat er wat Aalsmeer betreft geen vliegbeweging meer bij kan. Voor Keessen was de keuze van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 weer de mogelijkheid te geven om te groeien een onbegrijpelijke zet, gesteund daar haar eigen partij D66.

Keessen hoopt dat er beleidsmakers uit Den Haag naar de burgertop komen om naar de inwoners te komen luisteren. In het geval dat de Haagse politici de Burgertop Schiphol links laten liggen, wil Keessen zich dat de deelnemers zich verenigen om met elkaar naar Tweede Kamer te gaan: "Ik denk nu dat de geluiden te weinig gehoord worden."

De Burgertop Schiphol wordt op zaterdag 16 november gehouden in sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee.

