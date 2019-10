Archeologen vinden bij voormalig hotel Igesz bijzonder pelgrimsinsigne uit 16e eeuw

SCHAGEN - Op het terrein van het voormalige hotel Igesz in Schagen is begin dit jaar vanwege bouwplannen archeologisch onderzoek gedaan. Hier deden archeologen een bijzondere vondst: een pelgrimsinsigne uit de 16e eeuw van de Mariakapel op de Keins. Zo'n insigne was een aandenken dat pelgrims meenamen van een bedevaartsoord.

Het is volgens de vinders bijzonder dat dit overblijfsel van het bedevaartsoord van Maria op de Keins is gevonden. "De kapel stond aan vijf eeuwen geleden bij de Westfriese Omringdijk", zegt Michiel Bartels van Archeologie West-Friesland, "Ten noorden van Schagen. Hij is maar kort in gebruik geweest en eerder zijn alleen nog maar kleine brokjes van zulke insignes gevonden. Het is voor het eerst dat we complete insignes vinden. En dan ook nog in Schagen zelf."

Houten Mariabeeld spoelde aan

De Mariakapel werd in 1519 gebouwd door de heer van Schagen en de pastoor van de Sint Christophoruskerk. De aanleiding was de vondst van een houten Mariabeeld dat in de buurt aan de zeedijk was aangespoeld. Het zou afkomstig zijn van een schip. Het beeld werd in een put schoongemaakt en hier werd de kapel gebouwd. De put bleef in gebruik als bron voor geneeskrachtig water. Het bedevaartsoord werd in 1573 met de grond gelijk gemaakt tijdens de beeldenstorm.

Igesz is gelegen in de Schager binnenstad en ging begin vorig jaar failliet. Op de plek van het voormalige hotel stond eeuwen geleden de voorburcht van Kasteel Schagen. Vermoedelijk heeft een pelgrim het insigne verloren bij een verblijf in Schagen. Aanstaande zondag wordt de vondst tentoongesteld in Museum Eenigenburg.

Er zijn overigens meer archeologische vondsten gedaan, maar die houdt Michiel Bartels nog even geheim. "Volgend jaar oktober laten we alle vondsten uit Schagen zien."