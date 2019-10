Opnieuw file op A7 richting Hoorn door sinkhole Avenhorn

HOORN - Automobilisten die dachten vandaag af te zijn van de files door de sinkhole in de A7 komen bedrogen uit. De reparatie van het gat is nog in volle gang; op dit moment kan het verkeer zelfs alleen over de vluchtstrook.

De file is op dit moment volgens de ANWB zo'n twintig minuten, maar dat kan zomaar flink oplopen als de avondspits begint. Hoe lang de reparatie nog gaat duren is niet duidelijk, maar op een foto is te zien dat het asfalt afgegraven is om het gat zo te repareren.

Rijkswaterstaat bevestigde eerder al dat het niet ging om de Amerikaanse versie van een sinkhole, waar volledige huizen in verdwijnen. Dit sinkhole ontstond door de heftige hoosbuien van de afgelopen dagen, en kan beter beschreven worden als 'een gat waar veel modder in wegstroomt'.