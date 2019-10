Huiskamer van Ron (73) nu al omgetoverd tot kerstwalhalla: "Extra lang genieten"

UITGEEST - Uitgeester Ron de Boer (73) noemt het een uit de hand gelopen verslaving. Ook dit jaar toverde hij in een maand tijd zijn huiskamer om tot een waar kerstwalhalla. "Dan kunnen we extra lang genieten."

De Boer heeft zichzelf benoemd tot burgemeester van zijn eigen kerstdorp. "Ik geniet hier echt iedere dag van", lacht hij tegenover NH Nieuws. "Als ik uit bed stap, dan zet ik 'm aan en ga ik kijken. En met mij vele anderen, want iedereen uit het dorp - en ook verder weg - klopt hier aan. Ik geniet dan weer volop van de mensen, want ja: ik ben ook alleen. En zo houd je goed contact met de mensen."

Op 10 september begon de Uitgeester al met opbouwen in zijn huiskamer. Dit jaar is zijn kerstdorp nog groter dan voorgaande jaren "Maar het echte werk begint eigenlijk al in april. Dan probeer ik via Marktplaats goedkoop spullen te kopen en regel ik sponsoren die snoep beschikbaar stellen voor de kinderen die het kerstdorp bezoeken. De donaties gaan dit jaar weer naar een goed doel, Stichting Doe een Wens."

Welkom

Iedereen is welkom om de bijna 20 vierkante meter aan wintersfeer te bewonderen aan de Kleis 89 in Uitgeest. "Maar graag wel tussen 14 en 17 uur. En: Niet tijdens de kerstdagen, want dan is mijn eigen familie hier."