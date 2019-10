Suze verkoopt zelfgemaakte spullen voor goede dierendoelen: “Geeft mij het gevoel dat ik iets bijdraag”

KROMMENIE - Het leven van Suze Steenbergen uit Krommenie draait om dieren helpen. Samen met haar echtgenoot Fred Steenbergen maakt ze cadeaus waarvan de totale opbrengst naar goede doelen voor dieren gaat. “Ik heb zoveel ellende gezien met dieren. Dit geeft me het gevoel dat ik iets bijdraag”, vertelt Suze in NH Buurten.

Twee kamers boven in huis en de garage zijn omgetoverd tot werkateliers en opslagruimtes. Onder de naam 5050ShopSDB creëert en verkoopt het stel allerlei handgemaakte items: van snuffelmatten tot tuintafels en voerbakhouders. Het zijn milieubewuste producten, want ze werken alleen met restmaterialen.

Suze is vanwege gezondheidsproblemen fysiek niet meer in staat om een reguliere baan te hebben. "Dit geeft me het gevoel dat ik nog wat kan betekenen voor de maatschappij."