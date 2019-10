Ouders van coureur van zonne-auto Maxime verrast dat ze een 'racemeisje bleek te zijn'

HEEMSTEDE - De Heemsteedse Maxime Croft trilt en zoeft vanaf dit weekend in een zonne-auto over de wegen in de outback van Australië. Haar ouders volgen de verrichtingen van de Solar Challenge vanuit Nederland: nog steeds onder de indruk dat hun Maxime een van de drie coureurs zou zijn. "Ik ben verrast dat ze een racemeisje bleek te zijn ."

Zaterdag racen de deelnemers voor de kwalificatieplekken, zondag gaat de Solar Challenge van start. Maxime is een van de zestien studenten uit het Vattenfall Solar Team, het team van de TU Delft. Anderhalf jaar lang heeft ze haar studie en haar sociale leven stilgezet om met het team de allerbeste, allersnelste zonne-auto ooit te ontwerpen. En dan zit ze dit weekend eindelijk achter het stuur, afwisselend met twee anderen van Darwin naar Adelaide. Met snelheden oplopend tot 120 kilometer per uur.

Het wordt tijdens een race ruim 50 graden in de krappe cockpit. Toch zitten haar ouders ook met klamme handjes als Maxime aan het sturen is. Moeder Marjorie van Huijgevoort moet wel even slikken nu Maxime daadwerkelijk de weg opgaat. "Ik moet steeds meer denken aan de kwetsbaarheid van een coureur. De auto is ontzettend licht en gaat hard. Ik zal blij zijn als ze alle drie heel de finish overkomen."

Vader Nelson Croft zegt het nog iets beeldender: "Ze rijdt drie uur lang in 50 graden. Er wordt steeds met haar gecommuniceerd. Er komen windklappen en er is heel veel vibratie. Dat vind ik spannend: gaat ze dat fysiek en mentaal goed volhouden?"

Hun zorgen blijken niet voor niets te zijn. Tijdens de voorbereiding deze week crashte een andere coureur met de zonne-auto.

Racemeisje

Maxime werd met twee anderen uitverkoren om de zonne-auto te besturen. Tot verrassing van haar ouders bleek ze een racemeisje te zijn. Vader Nelson verdacht Maxime ervan dat zij daar zelf een handje in heeft gehad. "Zij was betrokken bij het ontwerp van de cockpit en ik verdacht haar ervan dat ze de cockpit op haar heupmaat had ontworpen. Dat bleek overigens niet het geval."

NH Nieuws in Australië

NH Nieuws volgt de Solar Challenge en het Vattenfall Solar Team de komende weken op de voet. Verslaggever Rachel Morssink is in Australië en reist mee met het Noord-Hollands getinte team en doet verslag van de belevenissen tijdens de wedstrijd. Alle updates rondom de Solar Challenge vind je hier.