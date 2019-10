Net gekeurde auto verliest achterwiel en raakt van de snelweg

EEMNES - Een automobilist is vanochtend met zijn auto van de weg geraakt op de A27 tussen Eemnes en Huizen toen het achterwiel van de auto plots losliet. Saillant detail: de auto was gisteren net gekeurd.

De automobilist reed op de linkerbaan van de snelweg en voelde plots, zo dacht hij tenminste, een windvlaag. De auto vloog vervolgens van de weg en kwam op zijn kant terecht in de berm.

Toen de bestuurder uit zijn auto kwam, bleek hij twee- tot driehonderd meter eerder zijn wiel te zijn verloren. Dat was gek: de wielen van de auto waren net een week eerder uitgelijnd en gisteren was de auto weer voor een jaar goedgekeurd voor de APK.

Total loss

Na het ongeluk bleken er geen bouten gebroken. Waarom het wiel dan wel is losgelaten is onbekend. De politie heeft de automobilist geadviseerd contact te zoeken met de garage. Daar zal de automobilist met deze auto overigens sowieso niet meer komen: zijn auto is total loss en is weggesleept.