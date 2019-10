'Onderzoek ramp containerschip MSC Zoe mogelijk in gevaar door defecte zwarte doos'

NOORD-HOLLAND - De Waddenvereniging hoopt dat het de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en onderzoeksinstituut TNO lukt de oorzaak van de ramp met het schip MSC Zoe te achterhalen en goede aanbevelingen te doen voor een veiligere scheepvaart. Begin dit jaar sloegen op de Noordzee tijdens slecht weer 342 containers overboord. De OVV startte meteen een onderzoek.

Vandaag meldde het tv-programma Zembla (BNNVARA) dat de zwarte doos van het containerschip niet naar behoren heeft gefunctioneerd. Volgens de Waddenvereniging hadden de datagegevens veel kunnen vertellen over de ramp en is goed onderzoek nu mogelijk geblokkeerd.

"Essentiële informatie van het schip ten tijde van de ramp is daardoor mogelijk niet opgeslagen", vreest de Waddenvereniging. "Wat er mis is gegaan met de Voyage Data Recorder is niet bekend, maar de onderste steen moet boven. We willen nooit weer dat de Waddenzee in een vuilnisbelt verandert. En een volgende keer kan het in plaats van plastic ook olie zijn."

"De scheepsroute bij de Waddeneilanden waar de ramp plaatsvond, is een van de drukst bevaren scheepsroutes ter wereld. Al jarenlang nemen we door deze scheepvaart veel te grote risico's met de kwetsbare natuur van het waddengebied."

Panama leidt onderzoek

De MSC Zoe vaart onder Panamese vlag. Panama leidt daarom het onderzoek naar de oorzaak en de situatie aan boord. "Wij kijken naar de omgeving en de gevolgen. Die onderzoeken haken enorm in elkaar. We trekken dan ook intensief op met Panama", aldus een woordvoerster van de onderzoeksraad. Ze denkt dat de resultaten van het onderzoek in het voorjaar van 2020 bekend zijn. Een dergelijk OVV-onderzoek duurt meestal ongeveer een jaar.

"Die recorders zijn een belangrijke bron, maar mochten ze ontbreken of niet goed werken dan is dat geen ramp. Het is niet onze enige bron van informatie", zegt ze. "Maar we hebben ze natuurlijk liever wel voor diepgaand onderzoek. De raad kijkt altijd naar meerdere bronnen, in de hoop daar een eensluidende conclusie uit te kunnen trekken."

De OVV kijkt overigens niet naar zaken als schuld en aansprakelijkheid, verduidelijkt ze. Dat is de justitiële weg. De onderzoeksraad kijkt naar oorzaak en gevolgen van het overboord slaan van de containers, de situatie op zee en de vaarroute van het schip.

Zembla zendt de documentaire De ramp op het wad als tweeluik uit. Vanavond is het eerste deel te zien op NPO 2, donderdag 24 oktober deel 2.