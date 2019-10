Pup raakt gewond na vluchten voor explosie vuurwerkbom: baasje doet aangifte

PURMEREND - Een vuurwerkbom kwam maandagmiddag vlak achter Purmerender Henk Bakker en zijn puppy Babs terecht en ontplofte. Dit had desastreuze gevolgen: de jonge viervoeter raakte gewond aan zijn poten. De eigenaar doet nu aangifte, want de daders hebben zich niet op tijd gemeld bij de slachtoffers.

"Wij hebben een oproep gedaan aan de daders om zich vrijwillig te melden", vertelt Gisela Bakker, de dochter van het baasje van puppy Babs. "Dat hebben ze niet gedaan. Daarom gaan we nu aangifte doen."

Baasje Henk Bakker was drie dagen geleden puppy Babs aan het uitlaten toen er vlak achter hun ineens een vuurwerkbom afging. Omdat de pup schrok van het recreatief explosief en wegrende werden de daders niet gezien.

Babs verwondde zichzelf tijdens de vluchtactie, diverse kussentjes liggen open en meerdere nagels liggen er af. "De nagels zijn tot in het leven afgescheurd", vertelt Gisela. "De dierenarts kan er niks mee doen. Die hond is volledig getraumatiseerd. Die kan niet eens naar buiten, ze wil haar kooi niet meer uit."

Vuurwerkbom

Gisela en haar vader gaan er vanuit dat het om zwaar vuurwerk gaat. Gisela zegt al sinds augustus regelmatig vuurwerk te horen. "Dat er zoveel zwaar vuurwerk in de omloop is, dat is wachten op ongelukkig", vertelt ze. Ze is niet te spreken over de afstekers van het vuurwerk. "Het gaat mij erom dat mensen een actie uithalen waar ze drie minuten plezier aan beleven, wat een ander maanden last oplevert."