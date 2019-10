Slachtoffer van overval op tabakszaak in Den Helder blijkt klant te zijn

DEN HELDER - Het slachtoffer dat gisteravond gewond raakte bij de overval op een tabakszaak in Den Helder, blijkt een 47-jarige klant te zijn geweest. Diegene is 'gelukkig gewoon aanspreekbaar', volgens een bericht van de winkeleigenaar op Facebook.

Een man pleegde gisteren aan het begin van de avond een overval op de tabakszaak aan de Brakkeveldweg. De eigenaar was de klant aan het helpen toen de overvaller binnenkwam, deze haalde gelijk een groot mes tevoorschijn en bedreigde de winkelier ermee.

De overvaller eiste geld, maar is er uiteindelijk zonder buit vandoor gegaan. Er werd een bericht op Burgernet verstuurd, maar de dader is niet gevonden:

Het slachtoffer is lichtgewond geraakt en werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een bericht van de winkeleigenaar zou het slachtoffer 'wel gewoon aanspreekbaar zijn'. Deze ligt nog met een snijwond in het ziekenhuis, meldt onze mediapartner Regio Noordkop.

De eigenaar van de winkel zegt zelf ook 'oké te zijn'. De zaak is vandaag zelfs weer open.

De dader wordt geschat tussen de 18 en 25 jaar en is zo'n 1,80 meter lang. Hij is mager, droeg een zwarte jas en een donkere broek. Om niet herkend te worden, droeg hij een doek voor zijn gezicht en een capuchon over zijn hoofd. De politie roept iedereen op die iets gezien heeft of meer weet over de dader de informatie te delen.