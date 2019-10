De Solar Challenge gaat komend weekend van start: dit is wat je er over moet weten

NOORD-HOLLAND - Komende zondag gaat aan de andere kant van de wereld de Solar Challenge van start. Dwars door de outback van Australië racet een team met onder meer vier Noord-Hollandse studenten in een zonneauto, op jacht naar de felbegeerde wereldtitel. NH-verslaggever Rachel Morssink reist mee met het Vattenfall Solar Team van de TU Delft. Ze vertelt wat je moet weten over de race.

Wat is de Solar Challenge precies?

"Het is een wedstrijd. De officiële naam is de Bridgestone World Solar Challenge en het is een tweejaarlijkse race dwars door Australië, van Darwin naar Adelaide. De eerste editie was in 1987 en sinds 2001 doet ook de TU Delft mee, inmiddels onder de naam Vattenfall Solar Team. Het is een wedstrijd van ruim 3000 kilometer, dwars door de woestijn, met auto's die volledig rijden op zonne-energie. De zestien studenten van de TU Delft hebben hun studie even in de koelkast gezet en zijn al ruim een jaar bezig om de meest efficiënte zonnewagen ooit te ontwerpen, bouwen en testen."

De route



Dus het gaat erom wie het snelst is?

"Er zijn drie race-klasses en de studenten van de TU Delft doen mee in de Challenger klasse, waar het inderdaad draait om snelheid. Wie het eerst over de finish komt in Adelaide, die wint. Daarnaast is er ook de Cruiser klasse, waarin duurzame gezinsauto's tegen elkaar strijden, hier doet het team uit Eindhoven het vaak goed. Behalve om snelheid, draait het er in deze klasse ook om hoe comfortabel de auto is. Waar in de snelheidsklasse maar één chauffeur in de auto past, rijden er in deze categorie vaak ook één of meerdere passagiers mee. En tot slot is er nog de Adventure klasse. De auto's die hieraan meedoen doen niet mee om de winst en voldoen niet aan alle strenge eisen. Het gaat puur om de deelname. Vaak zijn het scholierenteams die hieraan meedoen. En soms rijdt een zonnewagen van een eerdere editie nog een keertje mee met een nieuw team, gewoon omdat het zo'n bijzondere ervaring is."

Wie gaat er winnen?

"Het team van de TU Delft heeft de race al zeven keer gewonnen, dus ze zijn zeker een kanshebber, maar de concurrentie zit ook niet stil. Blijkbaar is de sfeer zeer competitief. Tijdens een verplichte controlestop, kan er zomaar opeens een camera van de concurrent onder de motorkap hangen om het geheim van de smid te filmen. Daar hebben ze nu niets meer aan, maar ze doen dat om er van te leren bij het bouwen van een volgende auto. En het is natuurlijk extra spannend door de botsing die ze van de week hebben gehad met hun zonnewagen, de NunaX. Ze zijn nu met man en macht aan het werk om de auto weer in goede conditie te krijgen. Dus als alles goed gaat, hopen ze donderdagmiddag 18 oktober als eerste over de finish te komen."

Welke Noord-Hollanders doen er mee?

"Het zijn er vier: Jens Zuurbier uit Weesp, Maxime Croft uit Heemstede, Pieter Tolsma uit Naarden en Daan van der Tuin uit Hilversum. Ze hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om te komen waar ze nu met het team staan."

Wat komen de teams onderweg allemaal tegen?

"De tocht van ruim 3000 kilometer voert dwars door de outback, de Australische woestijn. Er is geen douche onderweg, zelfs geen wc en je kan er zomaar een giftige spin of slang tegenkomen. Meestal heb je geen telefoon- of internetbereik, dus er reist een speciale satellietwagen mee, zodat het team met elkaar kan communiceren en zodat ik mijn videomateriaal kan doorsturen. Onderweg slapen we in tentjes. Elke dag mogen de teams rijden van 8.00 tot 17.00 uur en waar we dan uitkomen, wordt het tentenkamp opgeslagen. Alle teams krijgen overdag dus precies evenveel tijd om te rijden. In het donker rijden zou namelijk te gevaarlijk zijn, vooral door overstekende kangoeroes en loslopend vee. Maar voor de drie coureurs die elkaar tijdens de race afwisselen zal het het zwaarst worden: in de piepkleine 'cockpit' wordt het namelijk boven de 50 graden. Daar rij ik dan in een iets minder duurzame auto met airco achteraan, haha."

En wat ga jij precies doen?

"Ik reis tijdens de race van Darwin naar Adelaide mee in het kielzog van het team van de TU Delft. Tijdens de race zal ik verslag doen van alles wat er gebeurt, voor NH Nieuws, maar ook voor een aantal andere regionale omroepen. Want in het team zitten bijvoorbeeld ook Friezen, Limburgers en Zuid-Hollanders."

NH Nieuws in Australië

NH Nieuws volgt de Solar Challenge en het Vattenfall Solar Team de komende weken op de voet. Verslaggever Rachel Morssink is in Australië en reist mee met het Noord-Hollands getinte team en doet verslag van de belevenissen tijdens de wedstrijd. Alle updates rondom de Solar Challenge vind je hier.