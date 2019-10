Oud-olympisch kampioen Stephan (57) is klaar voor 'zijn' EK Windsurfen in Hoorn

HOORN - Oud-olympisch kampioen windsurfer Stephan van den Berg (57) uit Hoorn herleeft oude tijden want hij organiseert dit jaar voor het eerst het EK windsurfer in Hoorn. Het gaat hierbij dus om het kampioenschap 'Windsurfer' en niet om windsurfen. Ruim 100 deelnemers uit 12 landen doen mee aan het sportevenement dat dit weekend plaatsvindt.

Het gaat tijdens het EK om de klasse Windsurfer LT. Dit is een nieuwe klasse naar het ontwerp van de originele windsurfer uit de jaren '70. Vorig jaar werd er al een WK gehouden voor deze standaardklasse en nu volgt dus de Europese titelstrijd in Hoorn.

Organisator Stephan werd zelf 40 jaar geleden (in 1979) voor het eerst wereldkampioen windsurfen en hij werd in 1984 Olympisch kampioen in Los Angeles. Des te bijzonder dat hij voor het eerst in zijn thuisstad nu een EK organiseert.

Wedstrijd tegen wereldkampioen

Naast het EK heeft Stephan zelf een 'Challenge' uitgeschreven waarbij hij anderen uitdaagt tegen hem te strijden. Dit gebeurt vrijdagavond om 18.00 uur waarbij Stephan, onder andere Kiran Badloe uitdaagt. Stephan: "Dat ga ik uiteraard enorm afleggen. Maar het is wel mooi dat de Olympisch kampioen van toen, nu de huidige wereldleider uitdaagt". De ‘Challenge’ begint in de de Karperkuil, een bijzondere plek voor Stephan omdat hij hier als kind heeft gewoond en heeft leren windsurfen.

De EK wedstrijden beginnen vrijdagmiddag en duren tot en met zondag. Ook zal VOC-schip de Halve Maen, vanwege de herdenking om de Slag op de Zuiderzee, uitvaren en zaterdag kanonschoten vuren. Het belooft voor Stephan een bijzonder weekend te worden in Hoorn.