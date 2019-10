De Peiling: Meer zware ongelukken met elektrische fiets

NOORD-HOLLAND - Het aantal fietsers dat na een ongeluk met ernstig letsel op de spoedeisende hulp terechtkwam, is opnieuw gestegen. Mensen op een elektrische fiets raken vaak zwaarder gewond bij een ongeluk dan mensen op een gewone fiets. Artsen pleiten al langer voor een helmplicht voor e-bikes. Vind jij dat een goed idee?

Meer slachtoffers

Volgens expertisecentrum VeiligheidNL moesten vorig jaar 46.800 fietsers na een verkeersongeluk worden behandeld op de spoedeisende hulp. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 2009. Fietsers met een e-bike hebben na een ongeluk twee keer zo vaak meervoudige verwondingen, vaker ernstig schedelletsel en liggen twee keer zo lang in het ziekenhuis.



Paaltje geraakt

Vier jaar geleden wees een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek uit dat oudere e-bikers vaker worden verrast door de paaltjes op het fietspad, en inschattingsfouten maken bij het inhalen. Maar de elektrische fiets is al lang niet meer alleen populair onder ouderen. Steeds meer werkenden gebruiken de elektrische fiets voor het woon-werkverkeer. Ook scholieren rijden er op.

Wat vind jij?

Moet er een helmplicht komen voor e-bikers of zou dat voor veel mensen een reden zijn om de elektrische fiets te laten staan? We horen graag hoe jij daar over denkt!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.