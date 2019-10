Ziekenhuispersoneel voert vandaag weer actie, maar waarvoor eigenlijk?

HOORN - Het ziekenhuispersoneel in Hoorn en Purmerend voert vandaag weer actie, nadat er al eerder door de provincie in verschillende ziekenhuizen zondagsdiensten zijn gedraaid. Het is niet de eerste keer in een korte periode dat ze dit doen. Maar waarom doen ze dit en wat eist het personeel? NH Nieuws zocht het voor je uit in vier vragen en antwoorden.

1. Waarom voert het ziekenhuispersoneel actie?

Het ziekenhuispersoneel in Hoorn liet bij een eerdere staking weten dat ze er "te weinig personeel en te weinig vergoeding" is. "Alles staat onder druk", vertelde een medewerker van het ziekenhuis. De werkdruk is veel te hoog door personeelstekort. Het personeel eist dus dat ze een betere cao krijgen, met loonsverhoging en betere compensatie voor onregelmatige uren.

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV willen onder meer een salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Branchevereniging Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) kwam met het tegenvoorstel om de lonen voor alle medewerkers met 4 procent in 2020 en 4 procent in 2021 te laten stijgen. Ook wil NVZ per 1 januari 2020 een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag. "Een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag is hartstikke mooi, maar die bestaat alleen bij de gratie van onregelmatigheid", reageerden de vakbonden.

2. Waar is en wordt er allemaal gestaakt?

Er wordt vandaag op meerdere plekken in de provincie actiegevoerd. Zo gaat het personeel van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn opnieuw de straat op. Ze doen dit met spandoeken om hun boodschap kracht bij te zetten. In augustus deden ze dit ook al.

Ook in Purmerend wordt er door het ziekenhuispersoneel gestaakt. In de rest van Nederland gaan zo'n 20.000 medewerkers actievoeren in heel Nederland. Gisteren werd er in beide OLVG Ziekenhuizen in Amsterdam al actiegevoerd en al eerder werd er in Alkmaar, Haarlem en Den Helder geprotesteerd.

3. Op welke manieren wordt er actiegevoerd?

Er zullen vandaag zondagsdiensten worden gedraaid in het ziekenhuis in Purmerend. Dat betekent dat er alleen spoedbehandelingen worden gedaan. Die maatregelen werden afgelopen augustus al vastgesteld, mocht er na eerdere acties niets worden klaargespeeld. Tijdens zondagsdiensten sluiten afdelingen 24 uur de deuren voor niet-spoedeisende zaken.

Bij de diverse ziekenhuizen komen werknemers een aantal keer samen voor een protestbijeenkomst om kracht te zetten bij hun eisen. Ook vragen zij hun Raden van Bestuur te tekenen voor steun en om zich achter hun personeel te stellen in het conflict met NVZ.

4. Heeft dit gevolgen voor de patiënt?

Ja, de deuren zullen 24 uur dicht zijn voor mensen die een niet-spoedeisende klacht hebben. Patiënten die wel een spoedeisende klacht hebben, kunnen gewoon terecht in de actievoerende ziekenhuizen.