Wilde achtervolging eindigt in botsing op snelweg na carjacking in Amsterdam

AMSTERDAM - Met snelheden tot 190 kilometer per uur heeft een carjacker vanochtend vroeg over de Amsterdamse ring en later de A4 geracet. Hij overviel een automobilist vanochtend vroeg in de Dirk Sonoystraat in Amsterdam-Geuzenveld.

Tegen 7.45 uur sloeg de carjacker toe. Het slachtoffer zat al in de auto, maar werd door de dief gedwongen om uit te stappen. Daarbij werd geen wapen gebruikt. Het slachtoffer belde meteen de politie, die op zoek ging naar het kenteken. De auto werd vervolgens gespot op de A10 en de achtervolging begon.

Met hoge snelheid ging de carjacker er vandoor toen hij de politie opmerkte. Via de A4 probeerde hij aan de agenten te ontkomen en daarbij trapte hij het gaspedaal flink in.

Politiebusje

Vlak voor het begin van een file, ter hoogte van Roelofarendsveen, besloot de politie dat het genoeg was. De bestuurder van het politiebusje dat voor de dief reed, trapte op de rem, waardoor de carjacker achterop knalde. Een andere politiewagen sloot de dief van achteren in. Hij werd meteen aangehouden.

Het slachtoffer van de carjacking raakte niet gewond. Een van de agenten heeft wat last van lichte nekklachten, maar maakt het verder goed.