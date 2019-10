Roeiers van Londen naar Amsterdam moeten na barre nacht opgeven: "Het werd te gevaarlijk"

AMSTERDAM - Het is niet gelukt. De roeiers die vanaf Londen over de Noordzee naar Amsterdam zouden gaan, hebben moeten opgeven. "Het was te gevaarlijk. Dan moet je rationale keuzes maken", aldus een van de roeiers, Pim Claassen.

Een paar maanden geleden bedachten de vier werknemers van een zonnepanelenbedrijf in Amsterdam-Noord dat het misschien wel een goed idee was om van Engeland naar Nederland te roeien. Voor ervaren roeiers misschien best al een klus, maar deze vier mannen hadden nul ervaring. Toch gingen ze door met het plan en zijn ze gaan oefenen onder begeleiding van de ervaren Castricumse oceaanroeier Ralph Tuijn. Die laatste werd ook de vijfde man op de boot.

(Artikel gaat verder onder de video)



Enorme golven van alle kanten

Maandagavond vertrok de ploeg vanaf de Tower Bridge in Londen. "Dat ging allemaal heel voorspoedig. We zijn de Theems perfect volgens schema uitgevaren, toen was er nog geen vuiltje aan de lucht", aldus Claassen. Op zee begon de tocht ook prima, maar dinsdagnacht veranderden de weersomstandigheden behoorlijk. Het begon hard te waaien en de wind kwam van alle kanten. Verder werden de jongens ook verrast door hoge golven die soms wel een meter of vier waren. Dat zorgde voor een paar heftige uren. 'We zaten enorm in de kluts'."

Lees ook: Collega's roeien van Londen naar Amsterdam na uit de hand gelopen 'vrijmibo'

Claassen: "Als je op de Atlantische Oceaan zit gooi je in zo'n situatie je zeeanker uit, blijf je liggen en laat je de zee uitrazen. Maar we zaten op een drukke vaarroute met veel vrachtverkeer en ook windmolens in de buurt. Het was te gevaarlijk."

Ploegleider Tuijn besloot uiteindelijk de Britse kustwacht te bellen, want 'better safe than sorry'. Binnen twintig minuten was er een schip om de roeiboot naar veilige haven te slapen. Dat werd Harwich. Vandaag is daar in onverleg met de Kustwacht besloten niet verder te gaan omdat de weersvoorspelling behoorlijk was veranderd. "Heel onvoorspelbaar, echt anders dan de weersvoorspelling toen we vertrokken."

Nieuwe poging?

De mannen zijn erg teleurgesteld, maar volgens Claassen zijn we allemaal 'een enerverende ervaring rijker'. "Ik heb dingen gezien die ik nog nooit heb gezien." Claassen denkt dat ze het nog wel een keer gaan proberen. "Ik spreek nu voor mezelf. We hebben veel geleerd, dus wellicht komt er een volgende keer."

De ploeg blijft tot zaterdag in Engeland. Dan gaan ze met de volgboot terug naar Amsterdam.