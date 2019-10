Dadelijk ook snorfietsen geweerd uit de binnenstad van Haarlem?

HAARLEM - De gemeente Haarlem wil dadelijk ook snor- en bromfietsers geheel gaan weren uit het autoluw centrum. Sinds de uitbreiding juli dit jaar genoten de gemotoriseerde tweewielers nog een uitzonderingspositie en mochten nog wel de Kruisstraat, Jansstraat en de Smedestraat in rijden.

Het is er met de uitbreiding van het autoluwe gebied voor Haarlemmers niet echt overzichtelijker op geworden. In de Kruisstraat is het nu wel toegestaan om te 'snorren', maar alle zijstraten mag je niet in. "Het wordt er allemaal niet duidelijker op", zegt Mark Hunting van de Fietsersbond Regio Haarlem. "Het liefst zien we dat er een totaalverbod komt voor snorfietsen in het gehele autoluwe gebied. Dan weet iedereen weer waar hij aan toe is."

Geen duidelijk beleid

Maar waarom heeft gemeente niet meteen met de uitbreiding van het autoloze centrum ook de snorfietsers meegenomen? Mark: "Ze wilden de fietsenstalling in de Smedestraat toegankelijk houden, terwijl het toch niet echt fietsen zijn. Ook wordt er gesteld dat 45 procent van de bromfietsgebruikers in de binnenstad ouder is dan vijftig jaar en je deze mensen niet hun mobiliteit kan afnemen. Maar dit is een landelijk cijfer, we weten helemaal niet of dat ook voor inwoners onze binnenstad geldt.

Wirwar van borden

Het is voor snorfietsgebruikers in ieder geval op deze manier niet duidelijk. "Ik heb eigenlijk geen idee of ik hier mag snorren", zegt een bromfietser. "Ik woon in Zandvoort en snap helemaal niets van de regels. Moet je eens kijken", zegt hij wijzend, "het is een wirwar van borden, ik heb geen idee en rijd altijd maar gewoon door."