Lagere fijnstof- en stikstofconcentratie in de lucht: "Maar we kunnen niet achterover leunen"

NOORD-HOLLAND - In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De lucht voldoet nog niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een standaard die volgens gedeputeerde Tekin (Milieu) wel nodig is voor "een gezond en leefbaar Noord-Holland".

"Het is goed nieuws dat de luchtmetingen uit 2018 voldoen aan de wettelijke normen, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen, integendeel", aldus de gedeputeerde. "Voor een gezond en leefbaar Noord-Holland is het belangrijk dat de luchtkwaliteit uiteindelijk voldoet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat is ons uiteindelijk streven. Maar dat lukt alleen als we ons met z’n allen - gemeenten, bedrijven, experts – hier voor blijven inzetten."

Advieswaarden

Voor stikstofdioxide (NO2) werd afgelopen jaar in alledrie de regio’s al aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voldaan. Voor fijnstof geldt dit in mindere mate. En voor fijnstof met deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer worden de normen op de meeste meetpunten nog overschreden. De analyse laat wel zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof en stikstof in alle drie de regio’s dalen.

Aanvulling

De provincie Noord-Holland meet al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, het havengebied Amsterdam en de Haarlemmermeer. Deze metingen worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam en zijn een aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM.

In de IJmond vinden de metingen plaats in samenwerking met Tata Steel en de IJmond-gemeenten (Beverwijk, Velsen en Heemskerk). In Westpoort vinden de metingen plaats in samenwerking met het havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Zaanstad, waarbij de Haven van Amsterdam als opdrachtgever fungeert.