Muis op Nutella-pannenkoek in Amsterdamse etalage

AMSTERDAM - Op Twitter wordt een opmerkelijk filmpje gedeeld vandaag. Een Amsterdamse die op de Zeedijk liep zag nogal een onsmakelijk tafereel in de etalage van een Nutella-winkel. Op een pannenkoek die in de etalage stond zat een muis heerlijk te smikkelen.

De vrouw stond op het punt de video te uploaden naar het klachtenformulier van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maar plaatste het uiteindelijk toch op Twitter toen bleek dat video's en iPhonefoto's niet geüpload konden worden. De video is al duizenden keren bekeken en flink geretweet.

Serieuze klacht

Volgens Paula de Jonge van de voedsel- en warenautoriteit wordt de klacht serieus opgepakt. Of het ook gevolgen heeft voor de winkel is nog niet duidelijk. "Eerst gaan we naar de klacht kijken. Als we daarna redenen hebben om langs te komen, dan hangt het helemaal af van wat we daar aantreffen. Overal waar voedsel wordt bereid zul je als ondernemer aandacht moeten besteden aan hygiëne. Bedrijven hebben dat zelf in de hand."

De betreffende winkel nam de telefoon vandaag niet op.