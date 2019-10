Wethouder Haarlem over sluiting bso's: werkzoekenden warm maken voor werk in de kinderopvang

HAARLEM - Om personeelstekorten in de kinderopvang tegen te gaan wil de Haarlemse wethouder Floor Roduner werkzoekenden in contact brengen met kinderopvangopvangorganisaties in de hoop ze op die manier 'te interesseren en op te leiden voor werk in de kinderopvang'.

Vorige week meldde kinderopvangorganisatie Op Stoom aan ouders dat het drie locaties voor buitenschoolse opvang (bso) in Haarlem gaat sluiten. Reden: te weinig personeel. Tientallen kinderen in Haarlem zitten straks zonder opvangplek na school.

Ouders zitten intussen met de handen in het haar. Bij de gemeente is ook de ernst van de zaak doorgedrongen. Wethouder Floor Roduner van sociale zaken noemt in een reactie het sluiten van de bso's 'verontrustend'. "We vinden de opvang belangrijk. Want zonder goede kinderopvang gaan ouders niet lekker aan het werk. Als er onvoldoende goede opvang is, kan dat impact hebben op alle sectoren."

Roduner wil als antwoord op de crisis de verbinding tot stand brengen tussen werkgevers en werkzoekenden in de hoop dat de vacatures worden opgevuld. Als de opvangorganisaties willen, biedt dit volgens hem echt mogelijkheden:

Sluitingen onvermijdelijk

Directrice Linda Blankhorst van Op Stoom is blij dat de gemeente wil helpen bij het zoeken naar een oplossing voor het probleem. Ze vindt ook dat de gemeente daar een rol in moet spelen. "Haarlem profileert zich als een gemeente die jonge ouders wenst, daar horen natuurlijk voorzieningen bij." Ze betreurt de gang van zaken waardoor veel ouders nu in de problemen komen, maar er was volgens haar geen andere mogelijkheid:

Anticeperen op tekorten

Boink, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, herkent het Haarlemse probleem. De organisatie is wel van mening dat opvangorganisaties onvoldoende hebben geanticipeerd op de tekorten. "Het personeelstekort is een groot probleem bij de BSO's. Dit is zeker geen lokaal probleem. Voornamelijk in de randstad staan veel kinderdagverblijven onder druk of moeten ze op creatieve wijze hun personeel inzetten. We hebben alleen nog niet veel gezien dat kinderdagverblijven ook echt hun deuren moeten sluiten omdat er te weinig mensen beschikbaar zijn. De sector is ook slecht voorbereid op deze tekorten. In het onderwijs zagen ze het aankomen en hebben ze er beter op kunnen anticiperen, wij zitten nu met grote tekorten en zijn niet goed voorbereid", zegt woordvoerder Gjalt Jellesma.

Reacties ouders

De getroffen ouders zijn massaal op zoek naar alternatieven en dat wordt niet makkelijk gezien de krapte overal. Bovendien gaf Op Stoom direct aan dat de kinderen waarvoor ze straks geen opvang meer hebben ook niet welkom zijn op andere Op Stoom-filialen. Veel ouders reageren volgens directeur Blankhorst van Op Stoom begripvol op de sluiting, maar boosheid is er ook. Bijvoorbeeld bij Linda Dusseljee-Peute. Ze heeft een zoon van 6 jaar op één van de Op Stoom-lokaties die dicht gaat.