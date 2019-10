Amsterdams duo moet jarenlang de cel in voor drie mislukte liquidaties

AMSTERDAM - De rechtbank heeft de 25-jarige Abderrahmane el B. en 25-jarige Zakaria Z. veroordeeld tot 20 en 15 jaar cel voor een liquidatiepoging van twee mannen in 2016 in Amsterdam. Daarnaast is El B. ook verantwoordelijk voor een liquidatiepoging in 2014 en was hij betrokken bij de voorbereiding van een liquidatie in 2017. Hij krijgt de hoogste straf van 20 jaar cel.

Dat meldt de rechtbank. De liquidatiepoging in Amsterdam was op 3 april 2016 aan de Burgemeester Vening Meineszlaan in Slotermeer. Daar werd rond 22.30 uur een donkerkleurige auto beschoten door twee mannen op een scooter.

Mislukte liquidatiepoging

De schutter gebruikte een kalasjnikov, er werd een aantal keer geschoten, maar daarna haperde het wapen. Doelwit van de aanslag waren twee mannen, een van hen was de Amsterdamse crimineel Nourdine 'Hitler' A. Ze werden niet geraakt.

Uit gekraakte berichten die de schutter had verstuurd bleek later dat het wapen niet goed werkte: 'AK is troep, hij gaat niet af', verstuurde hij. Vervolgens biedt hij zijn verontschuldigingen aan. 'Ik heb mijn best gedaan.' Mede door deze gekraakte PGP-gesprekken blijkt dat de twee 25-jarigen, samen met twee kompanen, verantwoordelijk waren voor zowel de voorbereiding van de aanslag als de uitvoering daarvan.

Voorbereiding liquidaties 2014/2017

El B. was ook betrokken bij het voorbereiding van een moordpoging op twee mannen in Almere en aan de voorbereiding van nog een verijdelde liquidatie in 2017. Hij had volgens de rechter een groot aandeel in het vooroverleg, de planning en het maken van afspraken.

Onderwereldoorlog

De mislukte liquidatiepoging van de twee mannen komt voort uit een aanhoudend conflict tussen criminele groeperingen, dat in 2012 begon na een ruzie over drugs. In dit conflict stonden de groep rond topcriminelen Gwennette Martha en Benaouf A. tegenover elkaar. 'Hitler' wordt gerekend tot het kamp van de 2014 geliquideerde Martha. Zakaria Z. wordt gelinkt aan de groep rond Benaouf A., die vorig jaar tevergeefs per helikopter wilde vluchten uit een gevangenis in Roermond.