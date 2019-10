Kabinet werkt aan vaccinatieplicht kinderopvang, "voordat de kritische grens bereikt wordt"

NOORD-HOLLAND - Het kabinet werkt aan een vaccinatieplicht in de kinderopvang, voor het geval het aantal vaccinaties in Nederland onder een bepaalde grens zakt. Die grens moet nog worden vastgesteld. De Noord-Hollandse kinderopvang Berend Botje begon afgelopen zomer al met het wegsturen van niet-gevaccineerde kinderen. Het ging daarbij om negen van de 3.000 kinderen.

De regering-Rutte reageert daarmee op adviezen van de commissie-Vermeij, die zich over het probleem boog. Volgens bronnen in Den Haag omarmt het kabinet de aanbevelingen, maar is er nog heel veel uitwerking nodig.

De regering gaat nu de voorbereidingen voor de kinderopvang treffen, want daarvoor is een wijziging van de wet nodig. Parallel moet ook worden bepaald wanneer de vaccinatiegraad onder de kritische grens (in de 'rode zone') belandt, dus wanneer er te veel ongevaccineerde mensen zijn.

Een van de bronnen benadrukt dat eerst nog alles moet worden uitgezocht, voordat er een "zorgvuldige afweging" kan worden gemaakt. Het besluit om een prikplicht in te voeren, is nog niet gevallen.

Vaccinatiegrens

De vaccinatiegrens heeft vooral te maken met de zogenoemde groepsimmuniteit. Als 95 procent van de kinderen gevaccineerd is, is de 5 procent die niet gevaccineerd is daarmee voldoende beschermd door de groep. De kans is klein dat kinderen in contact komen met infectieziekten, omdat de groep goed gevaccineerd is. Als deze onder de 95 procent komt, loopt de kans dat ongevaccineerde kinderen ziek raken.

Inentingsplicht

Coalitiepartij D66 pleit al langer voor een inentingsplicht voor kinderopvangcentra als de vaccinatiegraad in Nederland onder de 90 procent zakt.

Het aantal ouders dat hun kinderen laat inenten via het Rijksvaccinatieprogramma is vorig jaar niet verder gedaald. Bij vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio en de BMR-vaccinatie (bof, mazelen en rode hond) lagen de gemiddelde percentages ruim boven de 90 procent, bleek deze zomer.

Noord-Holland

In slechts zeven van de 47 gemeenten in Noord-Holland zijn genoeg kinderen gevaccineerd om beschermd te worden door groepsimmuniteit. Dat bleek uit onderzoek van het RIVM dat eind juni dit jaar bekend werd gemaakt. In Amstelveen ligt het percentage gevaccineerde kinderen het laagst: daar is slechts 82,4 procent van de kinderen volledig ingeënt. Daarop volgt Bergen, met een percentage van 84,7 procent.

Het grootste aantal gevaccineerde kinderen wordt gevonden in de gemeenten Ouder-Amstel en Weesp. Daar is respectievelijk 97,9 procent en 96,2 procent van de kinderen gevaccineerd.

Berend Botje

Verspreid over 50 locaties en 600 gastouders in Noord-Holland vangt Berend Botje zo'n 3.000 kinderen op. In West-Friesland heeft de organisatie veel vestigingen. Het besluit om niet-gevaccineerde kinderen te weren van locaties van kinderopvangorganisatie Berend Botje, is bij het het grootste deel van de ouders in goede aarde gevallen. Dat zei pedagogisch directeur Gaby Aalberts voor de camera van NH Nieuws.



Dat het besluit van Berend Botje verder reikte dan enkel de kinderen en ouders bleek later toen de crèchedirectrices Alien Alberts en haar dochter Gaby Alberts met de dood werden bedreigd. De dreigementen bleken niet vanuit (voormalige) klanten te komen maar vanuit onbekenden.