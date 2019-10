Ruiters starten petitie voor gevaarlijke ruiterpaden Haarlemmermeer: "Ik durf hier niet meer te rijden"

HAARLEMMERMEER - De ruiterpaden door Haarlemmermeer zijn gevaarlijk en daar moet de gemeente snel iets aan doen. Paardenliefhebbers zijn een petitie gestart om de gemeente in beweging te krijgen. "Veel paden zijn te smal en te glad", zegt manegehoudster Mieke Beljaars-Verkaik, die twee jaar geleden een paard verloor toen het dier uitgleed over een spekglad bruggetje. "Als er toen een goed ruiterpad was geweest was dat ongeluk niet gebeurd."

Zo'n ongeluk maakt diepe indruk. "Het paard lag ineens in een spagaat op het bruggetje, kon niet meer voor of achteruit," zegt Beljaars. Met hulp van een dierenarts werd het dier naar de manege teruggebracht, maar de verwondingen bleken zo ernstig dat besloten werd het dier te laten inslapen. "De ruiters en begeleiders die erbij waren zijn getraumatiseerd." Dat beaamt Aimy Nijburg, zij was erbij en laat NH Nieuws het bruggetje zien waar het ongeluk gebeurde. "Het was verschrikkelijk om mee te maken, dat bruggetje ga ik dus niet meer over voor het is aangepast."

Actie

Om ervoor te zorgen dat de ruiterpaden onderdeel worden van het gemeentelijk recreatiebeleid is Ellen Kluit een petitie begonnen. "De gemeente realiseert zich onvoldoende dat, naast wandelaars en fietsers, ruiters het meest gebruik maken van de bossen in Haarlemmermmeer", zegt Kluit op NH Radio. Alleen al de manege van Mieke Beljaars-Verkaik heeft zeshonderd ruiters, en zo zijn er veel meer bedrijven. In totaal zou het gaan om een paar duizend regelmatige gebruikers.

Petitie

Over een paar weken willen de initiatiefnemers de petitie en handtekeningen inleveren bij de gemeente. Mieke Beljaars-Verkaik vindt dat alle dierenliefhebbers moeten tekenen. De petitie kan ondertekend worden op petities.nl.