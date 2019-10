Woonbooteigenaren Velsen-Noord vrezen financiële strop door gedwongen vertrek: "Kan wel janken"

VELSEN-NOORD - Betty en Geert Hendriksma (70) zijn de wanhoop nabij. Van de gemeente Velsen moet het echtpaar na 40 jaar vertrekken van hun ligplaats in Velsen-Noord. Maar er is nog altijd geen compensatie en ook geen alternatieve ligplaats voor ze. "Dit betekent een persoonlijk faillissement; ik kan wel huilen."

En ze zijn niet de enige, want het 'langslepende probleem' wordt gedeeld met zeven woonbooteigenaren in het Binnenspuikanaal. Volgens de gemeente laat het bestemmingsplan het niet toe om er te blijven wonen, maar bewoners Geert en Betty vermoeden een andere reden. "Dit heeft alles te maken met het aan te leggen Windpark Spuisluis", vertellen ze geëmotioneerd vanaf hun schip in de 3e Rijksbinnenhaven. "Daar vechten we al jaren tegen, maar een regeling is er nog steeds niet. Wat moeten we dan over drie jaar? In een tentje gaan wonen? En wat doen we met een onverkoopbare boot zonder ligplaats?", aldus Betty.

De zes grote windturbines maken deel uit van een project van ENECO in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Dat gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen. "We worden gewoon als oud vuil behandeld", vervolgt Geert tegenover NH Nieuws. "De woonboten liggen dan te dicht bij het windpark, dat is het werkelijke probleem. We hebben zelfs ontheffingen, maar die blijken net zoveel waard als het toiletpapier."

Steun

Raadslid Peter Stam (Fractie Peter Stam) strijdt al langere tijd voor de woonbootbezitters. "Deze boten liggen er al meer dan 40 jaar. Zo'n groot project, en dan is er geen compensatie of een alternatieve ligplaats", verwondert Stam zich. "Dat is toch niet uit te leggen aan deze mensen? Ik vind gewoon dat er een oplossing moet komen. En snel ook, want de mensen worden letterlijk ziek van de onzekerheid."

Reactie

De woonboten moeten uiterlijk 1 maart 2023 het Binnenspuikanaal en de 3e Rijksbinnenhaven moeten verlaten. De gemeente Velsen hoopt donderdag met een reactie te komen.