Grootste Hilversumse coalitiepartij wil omstreden bomenkap stil leggen

HILVERSUM - De omstreden bomenkap in de Hilversumse natuurgebieden Monnikenberg en Anna's Hoeve moet worden stilgelegd. Dat meent Hart voor Hilversum, de grootste coalitiepartij.

De bomenkap voor de aanleg van de HOV-busbaan startte afgelopen maandag op Monnikenberg. En halverwege volgende maand gaat de kettingzaag aan op Anna's Hoeve. Er is veel protest tegen de bomenkap. Een petitie op internet tegen het neerhalen van de bomen is al meer dan 6.000 keer getekend.

Nader onderzoek

Hart voor Hilversum meent dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen van de bomenkap op Anna's Hoeve voor de ecologie, geluidsmaatregelen, milieueffecten en de uitsloot van koolstofdioxide. Hart voor Hilversum heeft daar vraagtekens bij omdat het laatste onderzoek naar de milieueffecten verouderd zou zijn en nieuwe ontwikkelingen niet mee genomen zouden zijn. Tot er meer bekend wordt moet de bomenkap stilgelegd worden, zo meent Hart voor Hilversum.

De grootste fractie komt volgende week met een motie naar de gemeenteraad. Die motie roept burgemeester en wethouders op in overleg te gaan met de provincie Noord-Holland.

Opmerkelijk

De stap van Hart voor Hilversum is opmerkelijk. De partij was toen het nog in de oppositie zat altijd fel tegen de HOV en de aanverwante bomenkap, maar zwijgt er in alle toonaarden over sinds het in de coalitie zit.