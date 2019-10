Man en puppy gewond door vuurwerkbom: "Dit is echt niet normaal"

PURMEREND - Een man en zijn puppy zijn gisteren gewond geraakt door een vuurwerkbom. Het recreatief explosief ontplofte rond half acht vlak naast het duo op de Nijlstraat in Purmerend.

Het jonge dier schrok zo erg dat hij tijdens het wegrennen zich aan zijn pootjes verwondde. Diverse kussentjes liggen open en meerdere nagels liggen er af. De man liep verwondingen op toen hij de pup – totaal in paniek – naar binnen probeerde te krijgen. Dat schrijft mediapartner Regio Purmerend.

Dit zijn gewoon bommen

"Vroeger hadden we strijkers en rotjes, maar dit zijn gewoon bommen. Het is echt niet normaal", vertelt dochter Gisela. "Mijn vader heeft niet gezien wie het vuurwerk heeft aangestoken of gegooid. Iets verder stond een groepje van vier jongens (tieners) naast een doos. Nadat hij de pup naar binnen gebracht had, was zowel het groepje als de doos verdwenen."