Het regent bekeuringen op de Dag van de BOA in Wormerveer

WORMERVEER - Een man fietst op de stoep van het winkelcentrum op het Marktplein. "Je krijgt een bekeuring", zegt een BOA tegen de wildfietser. "Donder op man, een bekeuring", reageert de man agressief. "Je blijft normaal doen", sust de BOA. "Ik doe normaal. Jij doet niet normaal", sist de man. Het is vandaag de Dag van de BOA. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren van Zaanstad laten zien wat hun dagelijks werk inhoudt.

Boa Luis neemt het gesprek over van zijn collega en stelt zich eerst voor. Dan zegt hij: "We krijgen hier veel klachten dat mensen hier op het trottoir fietsen." De man: "Dat snap ik wel maar ik ben hier niet bekend en ik ben op zoek naar een huis en daarom ga ik even op de stoep." Luis zegt dat hij geen uitzondering kan maken want "het is niet fair tegenover de mensen die hier wel bekend zijn". De man krijgt een boete van 95 euro en fietst weg.

Luis legt uit dat de BOA's werken aan de hand van meldingen. Als er veel meldingen zijn gaan ze erop af. Hier klagen het winkelend publiek, de bewoners en de winkeliers over het fietsen op de stoep.

Alcoholverbod

Achter het plein zit in een soort halfopen keet een vrouw te drinken. De BOA's lopen op haar af en spreken de vrouw aan. "Er geldt hier een alcoholverbod", zegt Luis. "En ik zag u drinken. Ik moet u een boete geven." De vrouw murmelt dat het toch niet zo erg is dat ze wat sterke drank bij zich heeft. Maar de mannen zijn onverbiddelijk. Ook zij krijgt een boete van 95 euro.

Of het moeilijk is om beschonken mensen aan te spreken op hun gedrag? Luis: "Het is maar hoe je er zelf instaat. Hoe je mensen benaderd. Als je dat met respect doet, zoals je zelf ook behandeld wil worden, dan komt het altijd goed."