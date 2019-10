Wilgaerden krijgt als allereerste in West-Friesland het keurmerk van de Roze Loper

HOORN - Zorginstelling Wilgaerden is de allereerste organisatie in de zorg in West-Friesland, die het keurmerk 'Roze Loper' heeft ontvangen. En daar zijn ze blij mee, maar het is ook een serieuze zaak. "Hiermee geven we aan dat roze ouderen zich bij ons veilig kunnen voelen en niet meer de kast in hoeven", aldus projectleider Monica Hunneman.

Het Roze Loper-keurmerk is het landelijke keurmerk voor zorginstellingen die LHBTI-vriendelijke zorg bieden. Een serieuze zaak is het zeker. "Ja, we krijgen ook een audit bijvoorbeeld. We hebben het overal in ons beleid aangepast en vastgelegd dat iedereen van elkaar moet accepteren hoe ze zijn", vertelt Monica trots.

Maar hoe wordt je nou een roze zorginstelling? "Het gaat er in de essentie om dat mensen hunzelf mogen zijn, ongeacht huidskleur, afkomst en seksuele voorkeur. We hebben het dus inderdaad in ons beleid aangepast maar doen ook veel leuke dingen voor de mensen. We organiseren themamiddagen met roze maaltijden, taartjes en muziek. Het personeel gaat dan ook regelmatig in het roze gekleed. Zo blijf je ook die bewustwording houden."

Uitdaging in de dorpen

Het keurmerk is nu behaald voor drie vestigingen in de binnenstad van Hoorn, en de dorpen hebben volgens Monica de volgende focus. Maar zo makkelijk zou dat nog niet één, twee, drie gaan, vertelt ze. "In de stad wordt het toch anders ontvangen, daar is het al meer vanzelfsprekend dat er homoseksuele en lesbische ouderen zijn. Maar in de dorpen is dat nog wel een dingetje, met name in de katholieke dorpen", vertelt ze.

"Daar wordt er bijna niet over gepraat. Daar staan we dus echt nog wel voor een uitdaging. Maar we gaan door. We werken met kwetsbare ouderen, en omdat ze kwetsbaar zijn is het juist goed om het er over te hebben."