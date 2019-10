Vrijspraak voor moeder die dode baby bij Amsterdamse Sloterplas achterliet

AMSTERDAM - De moeder van de baby die in 2016 bij de Amsterdamse Sloterplas gevonden werd, hoeft niet de cel in, dat heeft de rechter zojuist geoordeeld. Ze is volledig vrijgesproken.

De baby werd op 8 juni 2016 gevonden langs een pad bij de Sloterplas. Op dat moment was hij al overleden. Het jongetje had maar enkele dagen geleefd, of was mogelijk zelfs doodgeboren.

Lees ook: OM eist vijftien maanden celstraf voor moeder Sloterplasbaby

De moeder werd niet verantwoordelijk gehouden voor zijn dood. Wel werd ze verdacht van het 'wegmaken' van het lichaam van haar kind. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste daarom eerder vijftien maanden celstraf voor haar, waarvan vijf voorwaardelijk.

De rechtbank stelt vandaag dat er veel onduidelijk is gebleven in de zaak. De moeder is daarom vrijgesproken. "Het is niet strafbaar, maar uiterst triest", aldus de rechtbank.

Aangrijpend

Daarmee is er drie jaar na de vondst van de baby eindelijk meer duidelijkheid. De zaak greep veel mensen aan, waaronder de politieagenten die betrokken waren bij het onderzoek. "De tranen rolden soms over mijn wangen. Ik liet ze gaan. Het was een bijzonder onderzoek", schreef forensisch rechercheur Judith in een blog.

Na de vondst organiseerden buurtbewoners dan ook een stille tocht. Bovendien organiseerde de gemeente een begrafenis, waar meer dan honderd mensen op afkwamen.

Ouders

Op dat moment was het nog onduidelijk wie de ouders van de baby waren. Daar kwam vorig jaar pas verandering in, toen de vader werd gevonden na een DNA-verwantschapsonderzoek. De man is gehoord door de politie, maar werd niet als verdachte aangemerkt.

Lees ook: Oproep aan moeder bij graf Sloterplasbaby: 'We willen je graag spreken en helpen'

Via hem is uiteindelijk ook de moeder gevonden. Het OM verdacht haar in eerste instantie ook van betrokkenheid bij de dood van het kindje. Later kwam justitie daarop terug. "Omdat wij niet weten wat de doodsoorzaak is", zei officier van justitie Willem Nijkerk. "We weten niet of het kind al overleden was toen het geboren werd, of daarna is overleden."

Voor de rechter

Op 25 september stond de 27-jarige moeder daarom voor de rechter. Zelf beweerde ze tijdens de zitting dat het jongetje al dood was bij zijn geboorte. Ze zou het kindje neergelegd hebben bij de Sloterplas, omdat ze haar zwangerschap al die tijd verborgen had gehouden. Het was volgens haar de bedoeling dat iemand hem zou ontdekken. "Zodat hij een begrafenis zou krijgen."

Lees ook: Uitvaart baby Sloterplas maakt diepe indruk op aanwezigen

Hoewel de vrouw beweerde dat ze wilde dat het jongetje werd gevonden, bracht ze niemand op de hoogte. Volgens Geertjan van Oosten was daar wel een verklaring voor. "Ze wilde niet de politie bellen, omdat dan haar identiteit bekend zou worden", zei hij. "Dat wilde ze voorkomen."

Volgens de advocaat dacht de vrouw daarbij niet aan een anonieme melding. "Mijn cliënt heeft niet de verstandelijke vermogens van iedereen. Dat soort zaken zijn misschien voor de buitenstaander logisch, maar voor mijn cliënt bepaald niet."

Lees ook: Agente geraakt na vondst babylijkje: "Ik hoopte dat je een pop was"

Opvallend was bovendien dat de tas waarin het kindje was gelegd, nat was en onder het kroos zat. Het OM vermoedde daarom dat het lijkje was verplaatst en in het water was gegooid.

Tegenstrijdig

De vrouw gaf wel erg tegenstrijdige verklaringen, vond het OM. Tijdens de zitting op 25 september kwam ze dan ook niet zo goed uit haar woorden. Volgens haar advocaat was de moeder doodsbang. Mogelijk had dat te maken met de vader van de Sloterplasbaby. Hij wordt ervan verdacht meerdere vrouwen te hebben opgelicht, voor tienduizenden euro's.

Van Oosten vroeg daarom of de zitting achter gesloten deuren mocht plaatsvinden, maar de rechter weigerde dat verzoek. De vrouw deed daarom alsnog haar verhaal, maar mompelde daarbij veel en verstopte zich achter een sjaal.

Straf

Omdat het OM haar verklaringen niet volledig geloofde, werd er een celstraf geëist. Ook vond justitie een behandeling voor psychische problemen noodzakelijk. De rechter gaat daar nu niet in mee.