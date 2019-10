Jonge inbreker flat Kleiburg in Amsterdam-Zuidoost herkenbaar in beeld

AMSTERDAM ZUIDOOST - De politie vraagt opnieuw aandacht voor een inbraak in de flat Kleiburg in Amsterdam-Zuidoost. Op beelden die de politie heeft vrijgegeven is goed te zien hoe de inbreker eruit zag.

De haarscherpe beelden zijn afkomstig van de eigenaar van de woning. Hij kon begin augustus de inbraak via afstand op zijn mobiele telefoon en iPad volgen. In de ochtend van 4 augustus dringt de inbreker via een raam de woning binnen. Op dat moment is er niemand thuis.

De afwezige bewoner krijgt gelijk een melding op zijn telefoon en ziet de inbreker te werk gaan. De inbreker doorzoekt het huis en na een aantal minuten vertrekt hij weer via het raam. Het enige dat hij steelt is een fotocamera. Eenmaal buiten gaat de inbreker er vandoor op een vouwfiets.

Herkenbaar in beeld

De verdachte heeft een donkere huidskleur, een normaal postuur en draagt die dag een zwarte joggingbroek en een grijskleurige capuchontrui. Ook draagt hij een donkerkleurige baseballpet en donkere slippers met meerdere witte strepen.