Flinke vangst bij grootscheepse controle op Naardens bedrijventerrein

NAARDEN - Bij een grootscheepse controle op het Naarder bedrijventerrein Gooimeer Zuid zijn vorige maand in meerdere bedrijfspanden spullen gevonden die bedoeld zijn voor grootschalige illegale hennepteelt. Dat maakt de gemeente Gooise Meren vandaag bekend.

Met de politie, de brandweer, de omgevingsdienst, douane, het UWV, de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en netbeerder Liander werden meerdere bedrijven op het terrein omgekeerd.

Naast filters, lampen, ventilatoren en plantenvoeding voor de hennepteelt werd ook een geldtelmachine gevonden.

Andere overtredingen

Ook meldt de gemeente dat er met de Kansspelautoriteit nog onderzoek wordt gedaan naar overtredingen van de Wet op de Kansspelen. Daarnaast is twee keer uitkeringsfraude geconstateerd en in enkele gevallen zal nader onderzoek worden gedaan naar overtredingen in het kader van de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslagen, de Arbeidstijdenwet en de Wet Arbeid Vreemdelingen.