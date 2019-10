Purmerendse wijk nu officieel van gas af: "Beetje klaar zijn voor de toekomst"

PURMEREND - Een deel van de Purmerendse wijk Overwhere-Zuid is sinds vandaag aardgasvrij. In de Goor van Hinloopenstraat zijn de eerste huizen van het gas gehaald.

De wijk is door de overheid aangewezen als aardgasvrije proeftuin. Het gaat dus om een experiment. De komende jaren zullen steeds meer gemeenten aardgasvrij moeten worden om zo de CO2-uitstoot in ons land fors te verminderen.

Ook Susanne Leeseman uit de Van Goor Hinloopenstraat is van het aardgas af. In haar keuken kookt ze vanaf nu op inductie en boven op zolder heeft ze een warmte-unit gekregen, nadat ze is aangesloten op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. Tot nu is ze positief over de aanpassingen in haar huis. "Ik ben overgegaan op een hele mooie inductiekookplaat. Het is makkelijk in onderhoud en makkelijk in gebruik. Voor de rest werkt het allemaal wel hetzelfde, de grootste aanpassingen zijn buiten in de straat geweest."

Niet alle bewoners willen meegaan in de transitie. In Overwhere weigeren de bewoners van zes huizen van het aardgas af te gaan. "Het nadeel voor de mensen die niet meedoen is dat ze straks een huis hebben wat afwijkt van de rest, wat niet gasvrij is", vertelt wethouder Paul van Meekeren. "En dat kan bij de verkoop een lagere waarde opleveren." En Leeseman besluit: "Ja, een beetje klaar zijn voor de toekomst!"

Ook wijken in 26 andere Nederlandse gemeenten, waaronder de Van der Pekbuurt in Amsterdam, zijn aangewezen als proeftuin. In totaal wordt er 120 miljoen uitgetrokken voor de lokale energietransities.