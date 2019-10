Kleine groep klimaatactivisten op weg naar stadhuis Amsterdam, ook bijeenkomst op Museumplein

AMSTERDAM - Een kleine groep klimaatactivisten is op weg naar de Stopera in Amsterdam. Ze zeggen daar te willen gaan flyeren. In de Stopera vindt vandaag de gemeenteraadsvergadering plaats over onder meer de acties van Extinction Rebellion.

De activisten zijn van plan om te flyeren, zodat ze omstanders kunnen laten weten wie ze zijn en waarom ze actie voeren. "We houden het rustig, er zijn geen mensen die zich nu aan het gebouw gaan vastplakken ofzo", vertelt een woordvoerder, verwijzend naar activisten die zich gisteren vastplakten aan gebouwen van Vattenfall en ABN AMRO.

Op foto's is te zien dat er enkele agenten bij het stadhuis staan. "Zodra onze mensen zich door de stad bewegen, is er meteen een soort paniek", vindt de woordvoerder. "In Amsterdam zijn toch wel vaker demonstraties."

Museumplein

De demonstranten begonnen vandaag met een ontbijt in het Oosterpark. Vanavond zijn ze van plan om rond 18.00 uur te protesteren op het Museumplein. Burgemeester Halsema gaf eerder aan dat de activisten daar wél mogen demonstreren. Of dat twee dagen later nog steeds mag, is niet bekend.

Andere acties - waaronder blokkades - werden door de gemeente verboden. De activisten hielden zich daarentegen niet aan het verbod. Velen werden dan ook gearresteerd of weggevoerd.

'Rustdag'

"We hebben vandaag daarom meer een rustdag", aldus de woordvoerder. "Dan komt er nieuwe energie in de groep en kunnen we ons voorbereiden op acties voor de komende dagen."

Hij verwacht dat aankomende zaterdag opnieuw een grote verrassingsactie plaats zal vinden.