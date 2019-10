Jongerenprijs voor Bussumse Isa (10) na bijzondere prestatie tijdens Swim to Fight Cancer

BUSSUM - De Bussumse Isa Lakeman heeft de eerste jongerenprijs van de gemeente Gooise Meren gekregen. Ze kreeg de prijs vanwege haar inzet bij het evenement Swim to Fight Cancer. Ze haalde het meeste geld op van iedereen. "Meer dan tien euro per meter en dat is ongelooflijk veel", vertelt wethouder Geert-Jan Hendriks die haar de prijs uitreikte.

De Jongerenprijs bestaat al sinds 2016, maar is nog nooit uitgereikt. "Ik vraag mij ook af hoe dat is gebeurd, maar wij wachten op mensen die jongeren nomineren", vertelt de wethouder. Hij is blij dat de prijs nu voor de eerste keer is vergeven en hij hoopt dat het hierdoor bekend wordt bij iedereen in de gemeente.

Voor oma

Isa's oma is kort geleden overleden aan kanker en toen ze hoorde van het zwemevenement, wist ze gelijk dat ze mee moest doen. Dus zwom ze speciaal voor oma. "Ik moest maar aanzien hoe het slechter ging en ik kon er zelf niets aan doen. Dat vond ik heel vervelend en nu kan ik er eindelijk wat aan doen. Voor alle andere mensen die het ook hebben."

Bekijk hier de uitreiking: