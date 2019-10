Acht jaar cel geëist tegen Hilversumse jihadist

HILVERSUM - De Hilversumse Syriëganger Jeroen van D. staat een celstraf van acht jaar te wachten. Dat is althans de straf die het Openbaar Ministerie gisteren tegen hem heeft geëist voor de rechtbank van Rotterdam.

Volgens de officier van justitie heeft de Hilversummer vijf jaar geleden met een terreurgroep deelgenomen aan de oorlog in Syrië, waarbij hij zelfs in een tank zou hebben gereden.

Het Openbaar Ministerie heeft onder meer een filmpje en foto's waarop dat blijkt: Van D. is te zien in een gevechtsuniform en vertelt in een chatgesprek dat hij op een tank heeft gezeten. Daarnaast staan op telefoons van zijn ouders en vriendin gesprekken met hem waarop hij verklaart in Syrië te vechten.

Tegenwerken

De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Of de verdachte Hilversummer daar zelf bij is, valt nog te betwijfelen. Tijdens de zitting van gisteren liet Van D. samen met zijn advocaat verstek gaan. Volgens het OM proberen Van D., zijn familie en zijn advocaat de rechtszaak zoveel mogelijk tegen te werken.