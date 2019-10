Jongen neergestoken na poging beroving in Koog aan de Zaan: getuigen gezocht

ASSENDELFT - Op dinsdagavond is een 17-jarige jongen uit Assendelft slachtoffer neergestoken en beroofd op de Locomotief in Koog aan de Zaan. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 19.00 uur reed het slachtoffer op de Locomotief via een tunneltje in de richting van het station, waar hij drie jongens zag staan. Toen het slachtoffer verderop zijn scooter aan de kant had gezet werd hij door één van de jongens aangesproken. De jongen riep tegen het slachtoffer dat hij zijn scooter moest inleveren. Toen het slachtoffer zei dat hij dit niet ging doen kreeg hij klappen tegen zijn hoofd. Lees ook: Vijf verdachten opgepakt voor beroving vrouw bij geldautomaat Nieuw-Vennep Vervolgens werd hij onderuit getrapt en viel hij op de grond. Hierop zijn de drie jongens weggerend in de richting van het station. Toen het slachtoffer op de grond lag merkte hij dat hij was neergestoken. De politie heeft nog gezocht naar de drie jongens, maar uiteindelijk niet gevonden. Vermoedelijk waren de jongens tussen de 16 en 18 jaar oud. Alle drie de jongens hadden een getinte huidskleur en één van de jongens droeg een donkerblauw jack. Lees ook: Groep steekt op Amsterdammer in na mislukte beroving in park Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.