Stompetoren krijgt geen moderne voetbalkooi, maar een eenvoudig plein: "Mijn jongens hadden liever een voetbalkooi gehad"

STOMPETOREN - Stompetoren krijgt definitief geen volledig omheinde voetbalkooi met dak en geluidsabsorberend staal. In plaats daarvan worden er op het nu nog schots en scheve schoolplein van De Wiekslag twee doeltjes neergezet.

Dat zegt voorzitter van de Dorpsraad Sylvester Liefting tegen NH Nieuws. Dat een voetbalkooi geen haalbare kaart blijkt, is volgens hem het gevolg van ellenlange procedures en bezwaren van omwonenden. "Voor een kooi met een dak boven een bepaalde hoogte is een omgevingsvergunning nodig", vertelt hij. Wel vindt hij het frappant dat er in Alkmaar wel tal van voetbalkooien zijn gerealiseerd. "Bij Kooimeer staan er in een straal van vijfhonderd meter zelfs drie."

"Mijn jongens hadden liever een voetbalkooi gehad", zegt hij. "Maar straks is het plein weer toegankelijk, dus ik denk dat het voor de jeugd niet veel uitmaakt." Hij betwijfelt of een voetbalkooi meer overlast zou uitlokken, zoals omwonenden beweren. "Zo'n voetbalkooi van geluidsabsorberend staal hoor je bijna niet, maar zo'n goedkoop hek - die ze op het plein achter de doeltjes willen zetten, hoor je natuurlijk wel."

Bovendien zou met een kooi kunnen worden voorkomen dat ballen alle kanten opvliegen. "Naast een plein heb je een parkeerplaats, als automobilist ben je niet blij als er vier keer per dag een leren knikker op je auto stuitert."