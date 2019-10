De Peiling: Scholieren willen meer seksuele voorlichting

NOORD-HOLLAND - Er moet op school meer voorlichting over seks komen, die verder gaat dan condooms, de pil en geslachtsziekten. Seksuele identiteit, grenzen, wensen, sexting en porno zouden ook aan bod moeten komen. Vind jij dat een taak voor de school of meer iets voor de ouders?

Onderzoek

De wens om meer seksuele voorlichting te krijgen blijkt uit een groot onderzoek onder scholieren. Het onderzoek is opgezet door het Rutgers kenniscentrum voor seksualiteit, maar uitgevoerd door scholieren zelf. De jonge onderzoekers hebben hun leeftijdgenoten gevraagd hoe seksuele voorlichting beter kan.

Meer onderwerpen

Leerlingen vinden dat onderwerpen als seksuele identiteit, wensen en grenzen, sexting, plezier in seks en onrealistische verwachtingen door porno meer aandacht moeten krijgen. Nu gaat het nog te vaak alleen over voortplanting en soa's. "Ook willen ze dat seksuele diversiteit aan de orde komt bij alle aspecten van seksuele vorming; of het nu over veilig vrijen gaat of over relaties", zegt Marianne Cense van Rutgers tegen de NOS.

Wat vind jij?

Moeten scholen meer seksuele voorlichting gaan geven of zie jij hier meer een taak voor de ouders in? Hoe ben je zelf ooit bijgepraat over de bloemetjes en de bijtjes?

