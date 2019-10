Opnieuw aandacht voor cold case-zaak van vermoorde Amsterdamse Ethiopiër

HAARLEMMERMEER - De Vijfhuizerweg, wordt inmiddels doorkruist door de Polderbaan van Schiphol. Maar 21 jaar geleden werd op 2 oktober 1998, het dode lichaam van Kanadid Ahmen Gas (28) uit Ethiopië, in de Vijfhuizertocht gevonden. Hij bleek met geweld om het leven te zijn gebracht.

Het lichaam van de 28-jarige vluchteling wordt op 2 oktober 1998 gevonden door een boer in het water van de Vijfhuizertocht in Haarlemmermeer. Hij is met veel geweld om het leven gebracht. Gas woonde in Amsterdam, maar leidde een zwervend bestaan.

Gas reisde vaak langs andere vluchtelingen en at vaak bij kerkgenootschappen. Hij werd omschreven als een stille en zachtaardige man en was actief in de homoseksuele wereld.

Door opnieuw aandacht te besteden aan de zaak, hoopt de politie nieuwe tips binnen te krijgen van de oude moordzaak.